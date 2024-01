Uchazeči o studium na střední škole si mohou od letoška podávat přihlášku elektronicky

Digitalizaci přihlašování na střední školy má zajistit Cermat vlastními zaměstnanci. Od 15. ledna se podle mluvčí Jany Patákové informační systém otevře ředitelům škol, kteří do systému nahrají své podmínky přijímání.

Od 1. února se pak systém spustí pro děti a rodiče. Cermat je příspěvkovou organizací ministerstva školství, systém by měl podle Patákové stihnout připravit včas. Přihlášky budou uchazeči moci podávat do 20. února 2024.

Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou, kteří podali přihlášky k talentové zkoušce do 30. listopadu 2023, musí také podat přihlášku k jednotné přijímací zkoušce. O přijetí do oborů, které vyžadují talentovou zkoušku, bude rozhodnuto ve stejnou chvíli jako do ostatních oborů vzdělání.