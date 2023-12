Tříd lyceí přibývá, stejně nemusí stačit

„V nejbližším horizontu by mohla vzniknout odloučená pracoviště středních škol na území městských částí Praha-Šeberov, kde by mohlo být sportovní gymnázium, Praha-Újezd, kde se uvažuje o čtyřletém gymnáziu, a v Praze-Březiněvsi, kde je v plánu střední škola lyceálního typu,“ řekl Hofman.

Posilovat budou i ve středních Čechách. „Pro příští školní rok nejvíce posílí obory předškolní a mimoškolní pedagogika, informační technologie, technická, ekonomická, pedagogická lycea i gymnázia. V lyceích přibude až 235 míst, v ostatních maturitních oborech by to mělo být 251 a v gymnáziích 30 ve školách zřizovaných Středočeským krajem a 143 ve školách ostatních zřizovatelů,“ sdělil Novinkám a Právu místní radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Celkově se má navýšit počet míst ve všech oborech o 660 míst, přičemž v učebních oborech by mělo být podle Váchy navyšování minimální.

Podle jeho propočtů by bylo ke kompletnímu naplnění poptávky v Praze zapotřebí zřídit 2410 míst na gymnáziích a 492 v lyceích. Ve Středočeském kraji by to muselo být navýšení o 1339 míst na gymnáziích a 492 v lyceích.