Ministr Bek: Stejný poměr všeobecných a odborných SŠ nemá být ve všech regionech

„Ministerstvo nechce zavést nějakou uniformní regulaci, že by ve všech regionech musela být proporce stejná. Spíš chceme vyzvat kraje, aby využily prostoru podle svých lokálních a regionálních situací. Třeba v Praze, kde je koncentrace rodičů s vysokoškolským vzděláním vyšší než v jiných regionech a takoví rodiče zpravidla vysílají své děti na střední školy všeobecného typu, by mohla být situace odlišná od dalších krajů,“ řekl Bek.

Zhruba do dvou let by podle Beka mělo MŠMT připravit vzdělávací program pro nový typ lycea. V prvních ročnících by dětem nabízelo všeobecné vzdělávání, pak by si žáci předměty vybírali podle svého zaměření.