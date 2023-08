Do gymnázií a lyceí víc žáků, plánuje ministerstvo

„Kapacity lyceí se mohou navyšovat v zásadě bez omezení. Dosud lycea spadala mezi odborné školy, pokud chtěl kraj zřídit lyceum, musel škrtnout odpovídající počet míst na jiné odborné škole. Na to narážely kraje, ale i soukromé a církevní školy,“ řekl Právu náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS).

Už v příštím roce by se podle něj mohla nabídka všeobecně vzdělávacích oborů rozšířit. Výrazné změny v návrhu dokumentu neočekává, vláda ho bude schvalovat v září či říjnu. „Pokud kraje zareagují dostatečně pružně, u příštích přijímaček už nemusí být přetlak tak silný jako letos,“ dodal.

Tyto tendence podporují také oficiální strategie ministerstva školství i proto, že v překotné době není jasné, jaké profese budou za několik let vznikat, a se všeobecným základem se absolventi snáze přizpůsobí.

Nový ministerský záměr hovoří o tom, že by obory všeobecného vzdělávaní měly mít rovnocenné zastoupení vůči odborným. Dosud byl jejich podíl na středoškolské soustavě zhruba třetinový, což je nejméně v EU.

Většina krajů zvýšenou poptávku po všeobecném vzdělávání nestíhala. Obzvláště komplikovaná situace byla v Praze, kde jsou sice místa na čtyřletých gymnáziích pro zhruba čtvrtinu uchazečů, jenže do Prahy se hlásí i Středočeši, kde je míst na gymnáziích pro desetinu. To je nejméně v republice.

Velké cíle si vytyčila například Vysočina, a to už pro příští školní rok. „Při plánovaném posílení kapacit gymnaziálního oboru se počet žáků v tomto studiu zvýší na třetinu a počet žáků na lyceích až ztrojnásobí,“ popsal na svém blogu vysočinský radní pro školství Jan Břížďala (Piráti). To by znamenalo, že podíl žáků ve všeobecném proudu bude dvoupětinový.