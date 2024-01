Tři z deseti ZŠ v Česku by podle návrhu měly od září snížit učitelské úvazky

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se hromadné propouštění nechystá. Podle ministra chystané změny kvalitu vzdělávání neovlivní, a to ani v malých školách. O řešení pro ně se bude dál jednat.

Snížení maximálního množství financovaných hodin

Snížení maximálního množství financovaných vyučovacích hodin - a tedy i učitelských úvazků - navrhlo ministerstvo školství. Kvůli nedostatku peněz tak chce zastavit růst počtu učitelů a zajistit jim platy na 130 procentech průměrné mzdy. Ministr už dříve řekl, že v minulých letech přibývalo učitelů rychleji než žáků.

Chystané vládní nařízení s menším počtem hodin předložil resort v říjnu. Školské odbory protestovaly, koncem listopadu stávkovaly téměř tři čtvrtiny škol.

Podle návrhu měl maximální týdenní počet hodin vyučování klesnout o šest procent. Učitelské úvazky by tak omezilo asi 1580 škol. Zástupci školských organizací a odboráři vyjednali snížení o pět procent. Podle propočtů resortu by úvazky mělo od září snížit asi 1250 škol.

„Do určité míry se podařilo některé věci trochu vylepšit. Zmenšilo to segment škol, kterých se to dotkne kritičtěji. Mělo by se to dotknout zhruba 30 procent škol, ale ne tak, že by to ohrozilo jejich existenci. Samozřejmě to zasáhne do výuky, zasáhne to do toho, jak se bude muset výuka organizovat… Nemělo by docházet k nějakému hromadnému propouštění nebo čemusi takovému. Ale samozřejmě může dojít k tomu, že daná škola bude muset snížit počet úvazků,“ uvedl Zajíc.

Podle něj se teď jedná celkem asi o 400 učitelských úvazků.

Bek u učitelských asistentů ustoupil

Podle propočtu ministerstva by se v 1049 školách snižovala ani ne polovina úvazku, v dalších 109 pak od půl do celého úvazku. O jedno až dvě učitelská místa by mohlo přijít 75 škol a o víc než dva posty devět škol.

„Z podrobné studie vyplývá, že úprava nebude mít zásadní vliv na kvalitu výuky, 70 procent škol se nedotkne vůbec, pro necelých 30 procent z celkového počtu škol bude znamenat rozdíl do poloviny úvazku,“ uvedl ministr školství v tiskové zprávě.

Problém pro malotřídky

Podle ředitele základní a mateřské školy v Branticích Adama Šimůnka ze spolku Učitelská platforma představuje snížení o hodinu či dvě problém pro malotřídky.

„I jednotky hodin, o které bychom přišli, by nám ovlivnily plné úvazky paní učitelek… Nabouralo by nám to udržení kvalitních pedagogů v malých školách, kteří by nám mohli utéct do velkých škol,“ řekl Šimůnek.

Předseda školských odborů František Dobšík po jednání novinářům řekl, že v malotřídkách by se změny mohly dotknout asi 200 úvazků.

„Na první pohled to nevypadá, že by se měla dít nějaká revoluce. Jsou to ale lidské osudy. V konkrétních školách se to může komplikovat, protože někdo ani na snížený úvazek nemůže pracovat, protože by se neuživil,“ uvedl Dobšík.

Bek zmínil, že úprava nebude mít zásadní dopad na kvalitu vzdělávání ani ve školách s menším počtem žáků. „Vzhledem ke specifické personální situaci u malotřídek bude ještě pokračovat diskuse o rozložení úvazků na tomto typu škol,“ sdělil šéf MŠMT.

Ministerstvo má připravit návrh řešení. Další jednání by se pak mohlo uskutečnit po 15. lednu.

