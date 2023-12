Bek u učitelských asistentů ustoupil

Stejně tak byla spokojena s tím, že ministr kolegyni ujistil o tom, že se nemají výrazně snižovat peníze na individuální výuku. Původně totiž ministerstvo školství navrhovalo změnit financování škol tak, že by se středním školám plošně snížily finance na dělení hodin do menších skupin, semináře, volitelné předměty či tandemovou výuku o 15 procent. To byl právě hlavní impulz, kvůli němuž se tři čtvrtiny škol vrhly v pondělí do stávky.