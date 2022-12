Tisk maturitních testů začne 5. ledna, hotovo bude v únoru, oznámil Cermat

Firmu, která bude v následujících čtyřech letech materiály pro zkoušky tisknout, nyní Cermat hledá. Zakázku vypsal ke konci října, firmy mohly své nabídky do tendru na tisk testů podávat do pátečních 10:00. Kolik firem se soutěže o veřejnou zakázku účastní, mluvčí Cermatu neřekla.

„Vedle několika nabídek přišla i námitka k výběrovému řízení. V příštích dnech proběhne právní analýza námitky a následně bude rozhodnuto o dalším postupu. Tisk maturit tímto není vůbec ovlivněn, to znamená, že začne 5. ledna 2023 a bude dokončen během února 2023,“ uvedla Patáková.

Cermat vypsal zakázku na tisk testů 24. října. S vítězem veřejné soutěže by chtěla státní příspěvková organizace podepsat smlouvu na tisk a dodávku potřebného materiálu na čtyři roky, přičemž cenu zakázky předběžně stanovila na 35,1 milionu korun bez DPH. Podle původního plánu měli zájemci o zakázku své nabídky předkládat do 25. listopadu, termín ale Cermat prodloužil do 16. prosince.