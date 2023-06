Téměř 58 procent českých rodičů používá či použilo fyzický trest

Téměř 58 procent rodičů v Česku použilo fyzický trest vůči svému dítěti, více než třetina pak fyzický trest používá jako běžnou součást výchovy. Děti trestají fyzicky více lidé, kteří sami v dětství „dostávali“. Častěji k fyzickým trestům sahají také mladší rodiče a rodiče více dětí. Zákaz fyzických trestů na dětech by uzákonila čtvrtina matek a otců. Ukázal to výzkum, do něhož se koncem loňského roku zapojilo 1013 rodičů s potomky do 18 let.

