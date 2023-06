„Odsuzuji šikanu.“ Pavel se setkal s ukrajinskou dívkou, které české děti plivly do tváře

„Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou,“ napsal na svůj Twitter prezident Petr Pavel poté, co se v sobotu setkal s ukrajinskou dívkou, kterou šikanovaly české děti, a její matkou.

„Ukrajina je ku*va. Ukrajina je blbá. Rusko je lepší. Rusko je silnější,“ tvrdí na záznamu děti. „Není. Rusko je ho*no,“ brání se dívka. Její vrstevníci jí však plivnou do tváře, což také potvrzují slovy: „Já jsem jí flusnul do ksichtu.“

„Že mě toto video šokovalo, je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých. Je zřejmé, že і přes veškerou podporu Ukrajině, ukrajinofobie v ČR dlouhodobě existuje. A mělo by se s tím něco dělat,“ napsal na Twitter.