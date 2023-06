Síla šikany a její vliv na mozek

Šikana spolu s týráním dětí může podle nejnovější metaanalýzy poškozovat důležité oblasti mozku. To se pak projevuje například špatnými studijními výkony či vyšším výskytem duševních chorob.

Jednodušeji řečeno – dotyčné dítě si může špatně vyložit nebo přehnaně reagovat na výraz obličeje někoho jiného. Zatímco někdo vyjádří překvapení, mozek oběti poškozený šikanou to může vyhodnotit jako rozzlobený, či dokonce výhrůžný výraz.

Jak vědkyně pokračují, oběti šikany rovněž mohou mít potíže s racionálním rozhodováním při řešení problémů. Dopady šikany na mozek jsou o to horší, že nejsou viditelné pouhým okem a mnozí lidé tak nemají šanci poznat, že k nim došlo.

Stejně tak je ohrožena produkce nových mozkových buněk, ke které dochází po celou dobu lidského života. Vzniká výrazná nerovnováha v tom, jak jsou buňky ničeny důsledky šikany, a tím, jak rychle vznikají nové. Mozek je pak výrazně narušen, aniž by oběť nebo její okolí vůbec tušilo, že tomu tak je.

Rodiče, učitelé, trenéři, lékaři, sociální pracovníci či odborníci na duševní zdraví mají podle vědkyň převzít roli a pomoci dětem pochopit, co se s nimi děje, stejně jako to, aby i ony věděly, jak šikana a týrání působí na mozek. Stejně tak by měla být více viditelná osvěta v odborné sféře. Jedině rozpoznané poškození mozku je totiž tím správným krokem k jeho „vyléčení“.