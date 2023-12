Studium v cizině středoškolačky nadchlo. Naučily se samostatnosti a získaly přátele na celý život

„Svůj vzor jsem našla v rodičích, kteří sami v mladém věku odcestovali z druhého konce světa právě do Česka. Když jsem jako malá pendlovala každé léto mezi Českem a Vietnamem nebo Mongolskem, brala jsem každou zemi jako zbrusu novou a naprosto odlišnou planetu. Tam se probudila má touha po exploraci kultur a míst,“ vysvětlila Novinkám Kamila s tím, že si vždy myslela, že příležitost přestěhovat se do ciziny přijde až s vysokou školou

„Na mé škole každým rokem přijímají jednoho HMC stipendistu, který hraje na nějaký smyčcový nástroj. Já hraji už třináctým rokem na housle, proto jsem moc ráda, že jsem byla vybrána právě na školu s kvalitní výukou houslí a velkou nabídkou dalších hudebních aktivit,“ prozradila Jana, která se v Anglii věnuje jen třem předmětům, matematice, biologii a fyzice, a to intenzivně, do hloubky.

Když je toho příliš a potřebuje se odreagovat, stačí jí jen sejít schody do kuchyně či obýváku. „Je to jako bychom pořádali přespávačku. Po více než roce mě to ještě neomrzelo. Pochybuji, že ten den někdy přijde, kdy nebudu vděčná za mou Španělku, Arménku, Němku a Angličanku,“ míní.

Jana by se na univerzitu ráda vrátila do Česka, kde plánuje studovat fyziku. „Určitě bych se však ještě chtěla v rámci studia do zahraničí podívat. A co bude potom? V tomto ohledu u mě ještě není nic jisté, ale momentálně mě nejvíce láká výzkum v některém oboru z fyziky případně biologie,“ nastínila možné plány.