Do zahraničí na Erasmus vyjelo do loňska přes 350 tisíc Čechů

Uhl to řekl na čtvrteční tiskové konferenci k 35. výročí Erasmu v Evropě.

Erasmus začal fungovat v roce 1987, ČR se do něj zapojila od roku 1998. Jde o největší evropský program ve vzdělávání. DZS má na starosti jeho fungování v Česku. Otevřen je v současnosti nejen vysokoškolákům, ale i středoškolákům, žákům základních škol či pracovníkům s mládeží.

„Očekáváme, že počet Čechů, které budeme schopni do zahraničí přes program vyslat v dalších letech naroste. V roce 2027 by to mohlo být odhadem 20 procent populačního přírůstku v daný rok, nyní je to asi 15 procent,“ řekl ředitel DZS.

Mezi roky 1998 a 2021 jezdili čeští účastníci nejčastěji do Německa, Španělska a Velké Británie. Nejvíc studentů a učitelů zamířilo za hranice v roce 2018, kdy jich s Erasmem vyjelo 20 309. Naopak v roce 2020, kdy se svět potýkal s pandemií koronaviru, to byla zhruba polovina.

Rok 2018 byl rekordním i pro počet lidí, kteří přijeli z ciziny do Česka. Bylo jich 23 544. Nejčastěji šlo o Slováky, Turky, Španěly, Poláky a Francouze.

Studentky jezdí častěji

Nejčastějšími účastníky Erasmu jsou dlouhodobě studenti vysokých škol. Od roku 2014 do 2020 jich z ČR využilo možnosti vyjet do zahraničí 51 915, z čehož 64 procent byly ženy. Nejčastěji šlo o studující obchodu, administrativních oborů nebo humanitních věd. Do republiky naopak přijelo 70 432 zahraničních studentů, nejvíc Španělů a Francouzů.

Nově mohou zájemci s Erasmem např. vyjet do celého světa a od roku 2023 se v něm rozšíří možnosti účasti sportovním trenérům a dalším zájemcům ze sportu, avizoval Uhl. Cílem programu je podle něj zejména podpora znevýhodněných, ekologie, digitalizace a občanské angažovanosti.

Rozpočet Erasmu na roky 2021 až 2027 je 26,2 miliardy eur (víc než 640 miliard Kč), což je skoro dvojnásobek proti rokům 2014 až 2020. Rozpočet pro Českou republiku byl mezi lety 2014 a 2020 přibližně 332 milionů eur. V roce 2021 to bylo zhruba 58,3 milionu eur (asi 1,4 miliardy Kč), letos to je podle Uhla asi 68,1 milionu eur (asi 1,7 miliardy Kč).