Úřední šiml ztěžuje život talentům v zahraničí

Nakonec v rozhořčení napsala e-mail ředitelce sekce vysokých škol na ministerstvu Radce Wildové a věci se daly do pohybu. Do tří dnů získala usnesení.

„Dostala jsem šest hustě popsaných stran, co vše jsem udělala špatně. Podmínky, aby uznali studium na zahraniční škole, jsou neskutečné. Musí tam být, kolik hodin v týdnu je výuka, kolik minut má jedna hodina… To hlava nebere,“ zlobila se paní Bernauerová.

Dostala i kontakt na úředníka, který už byl velice vstřícný, a s jeho pomocí se podařilo dát všechny dokumenty dohromady. „Ale zase jsem dostala termín 30 dnů a to není jednoduché. Ověření podpisů, úřední překlad, to vše se mi podařilo minule v rámci 30 dnů na ministerstvo dodat a teď je to zase v řízení a mám dalších 30 dnů,“ povzdechla si.

A 28. dubna bylo vše vyřízeno. Do úředního překladu dokumentů do francouzštiny a zpět do češtiny investovala 3000 korun. Nevyčíslitelná je pak fyzická i psychická námaha. To vše, aby nemusela platit 2200 měsíčně „za něco, co není vůbec čerpané“, odkázala například na povinnou platbu zdravotního pojištění.