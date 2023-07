Ministerstvo změní pravidla pro evidenci žáků, kteří se neučí v českých školách

Díky jasnému určení třídy a ročníku žáka by podle úřadu novela měla sjednotit fungování škol a přispět k předvídatelnosti financování. Od 1. ledna 2024 se v souvislosti s tím nebudou prázdné třídy tvořené jinde vyučovanými žáky započítávat do počtu tříd, podle kterého MŠMT určuje výši peněz pro školy. Upřesňuje to vládní nařízení, které kabinet schválil 12. července. Oba dokumenty ještě čeká zápis do Sbírky zákonů.