Cermat začal připravovat půdu pro systém na digitalizaci přijímaček

Státní organizace Cermat začala pracovat na tvorbě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele nového systému, který by od roku 2024 mohl umožnit digitalizovanou formu přijímacího řízení na střední školy. Technicky by měl být systém hotový do konce roku. Program by na rozdíl od současnosti měl umožňovat stanovení pořadí přihlášek na obory a školy a jejich elektronické podávání.

Foto: Vít Černý, ČTK Ilustrační snímek