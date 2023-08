Odbory a úřady nesouhlasí s navrženými hygienickými pravidly pro školy

„Stávající vyhláška definovala konkrétní minimální standardy, které musí zřizovatel školy zafinancovat. Pokud by z vyhlášky zcela vypadly, jak zní návrh změn, hrozí riziko, že budou zajištěny jen částečně, nebo dokonce vůbec,“ uvedli odboráři.

ČMKOS se vznikem nové vyhlášky nesouhlasí, stávající úprava je podle odborářů dostačující. Navržený dokument proti původnímu podle odborů mj. zvyšuje riziko korupčního jednání a přenáší odpovědnost ze zřizovatelů škol na ředitele a učitele. K návrhu nové vyhlášky by podle nich nejdřív mělo vzniknout hodnocení dopadů regulace (RIA) a poté by ministerstvo zdravotnictví mělo návrh znovu zaslat do připomínkového řízení.