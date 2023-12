Rozhodnutí o odvolání si prý děkan Ševčík vyzvedne v následujících dnech

Rozhodnutí chtěl Dvořák Ševčíkovi předat osobně ve středu dopoledne, ten ho ale podle rektora odmítl převzít. Ševčík řekl, že neodmítl odvolání převzít, jen rektora požádal, aby postupoval standardní cestou a zaslal mu ho poštou nebo datovou schránkou. Pokud by si Ševčík rozhodnutí o odvolání nevyzvedl, nabylo by právní moci po deseti dnech od doručení, což zajišťuje tzv. fikce doručení. Jakmile bude odvolání pravomocné, bude fakultu řídit statutární zástupkyně.

Ševčík označil premiéra Petra Fialu (ODS) za hňupa a eurokomisařku Věru Jourovou za Joudovou. Podle rektora to není svobodně vyjádřený názor, jak říká Ševčík, ale nepřijatelné znevažování veřejně činné osoby.

Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je každopádně podle rektora zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory. Uvedl, že si je vědomý rizik, která jsou s tímto rozhodnutím spojena. Je ale přesvědčený, že pokud by Ševčíka neodvolal, mělo by to pro univerzitu mnohem závažnější dopady.