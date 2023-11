Rektor může Ševčíka odvolat, trvá na svých slovech Wintr

„Vyjadřoval jsem se k tomu před půl rokem, kdy jsem ještě nebyl ústavním soudcem, a to tak, že je třeba vykládat ten zákon, kde může rektor navrhnout odvolání děkana po vyjádření fakultního senátu, podle účelu a smyslu. A to znamená, že pokud dostal fakultní senát příležitost se vyjádřit, tak tím rektor splnil tu povinnost,“ řekl Právu.

„Je evidentní, že zákon o vysokých školách není napsán tak, že by rektor potřeboval aktivní souhlas fakultního senátu. Pokud mu dal prostor pro vyjádření, splnil svou povinnost a teď už by to mělo být v pořádku,“ vysvětlil.