Školy by měly učit, jak zabránit násilí na ženách

Na základních a středních školách by se děti měly od příštího roku více vzdělávat o lidských právech, diskri­minaci a násilí na ženách. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) by to rád zahrnul do výuky třeba občanské nauky v rámci plánované změny rámcových vzdělávacích programů.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto.