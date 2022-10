První verze úprav vzdělávání v ZŠ by mohla být na jaře

První verzi plánu, jak by se mělo upravovat vzdělávání v základních školách, by mohl mít Národní pedagogický institut (NPI) hotovou na jaře příštího roku. Návrh modernizovaného učebního plánu by měl institut předložit ministerstvu školství na podzim 2023.

Foto: Radek Plavecký, Právo Základní škola v Mladé Boleslavi (ilustrační foto)