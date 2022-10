MŠMT počítá s harmonogramem pro úpravu vzdělávacího programu základních škol

Podle Lednové by mělo vedení ministerstva schválit koncepci revize po vypořádání připomínek, které se k návrhu sešly.

„O posunutí celkového harmonogramu se zatím nejedná. Pracovní skupiny při NPI aktuálně pracují s návrhem hlavních směrů revize RVP. Důvodem je právě to, aby nedošlo ke zpoždění celého procesu. Nepředpokládáme, že by v procesu vyhodnocování připomínek došlo k nějakým zásadním změnám v jejich obsahu,“ řekla.

Podle předsedy expertního panelu Jana Jiterského jich bylo asi 700 z 3600. Některé vzdělávací organizace upozorňovaly, že rozdělení na základ a nadstavbu by mohlo prohloubit nerovnosti ve vzdělávání.

RVP nahradily v roce 2005 dřívější jednotné osnovy. Na rozdíl od nich neurčují vzdělávací plány, co se má učit v jednotlivých ročnících. Popisují, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci. Dávají školám větší volnost pro tvorbu vlastních vzdělávacích plánů, které se tak od sebe mohou lišit.

Vláda slíbila úpravy učebních plánů ve svém programu. Důraz by se měl klást na občanské vzdělávání, finanční či mediální gramotnost.

Podle předběžných odhadů by mohly první základní školy - a odpovídající nižší ročník víceletých gymnázií - začít výuku podle upraveného RVP od září 2024, a to v 1. a 6. třídách. Jako povinné se budou upravené RVP zavádět postupně od září 2025. Ve všech ročnících by se podle nového programu mělo učit od září 2029.