Proti škrtům ve školství budou v pondělí protestovat i studenti

Iniciativu tvoří pražská gymnázia Na Zatlance a Jana Keplera za podpory České středoškolské unie. Studenti nesouhlasí se škrty ve financování školství, které by podle nich vrátily české školství zpět do minulosti. Zástupci iniciativy o tom ve čtvrtek informovali v tiskové zprávě.

Studentský protest začne v 11 hodin na Jungmannově náměstí před budovou Magistrátu hlavního města Prahy. Studenti se následně vydají průvodem k ministerstvu školství v Karmelitské ulici, kde plánují předat studentské dopisy.

Iniciativa nesouhlasí se změnami ve financování škol, které se podle ní dotknou studentů i učitelů a budou mít výrazný dopad na české školství.

Rozpočet pro školství je jenom hra s čísly. Vláda dokazuje, že vzdělávání nemá jako prioritu

„Proto jsme se rozhodli spojit síly a společně zorganizovat maraton psaní dopisů adresovaných ministru Bekovi a následný protest, během kterého předání dopisů proběhne,“ řekl student Alexander Bürgermeister z iniciativy studenti pro školství.

Na pondělí jinak vyhlásily celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol školské odbory. Usilují nejen o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - tedy např. kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

„Podepsali jsme petici Učitelské platformy a s jejím obsahem plně souhlasíme. Stávku také podporují studenti z České středoškolské unie,“ uvedla studentka a členka iniciativy Kateřina Petkovová.

Změny maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu podle studentů podkopávají moderní postupy ve výuce a střední školy, které nabízí volitelné předměty a semináře. Snížení maxima podle studentů znemožní předmětové dělení ve třídách, kde je často přes 30 žáků.

Stávka škol bude, Bek v koalici peníze navíc nevyjednal

Podle studentů se ministr Bek rozhodl zachovat inkluzi žáků se specifickými potřebami, ale neuvolnil na ni dostatek peněz. Upozorňují, že pokud se sníží počet asistentů pedagoga nebo školních asistentů, může to negativně ovlivnit studenty se speciálními potřebami i jejich spolužáky. Asistenti pomáhají v hodinách dětem, které potřebují speciální péči.

„Naše školy se změní k horšímu a vrátí se zpátky do minulosti. Změny, které chce ministr Bek zavádět, ukazují, že sliby, které vláda udělala, byť v obecné rovině, byly prázdné. Všechno to je kvůli jednomu politickému rozhodnutí, které odneseme my všichni, děti, studenti, dospělí, společnost,“ zmínila Petkovová.

Kolik škol se zapojí?

A jaké se konkrétně očekává zapojení škol do pondělní stávky odborů? V některých krajích se zapojí i polovina škol. Mnohé budou uzavřené či budou fungovat v omezeném režimu, v provozu nebudou ani školní jídelny, družiny a internáty. Ředitelé a zástupci škol poslali rodičům dopisy s odůvodněním stávky. Školy, které zavřené nebudou, podpoří protest symbolicky nebo vyjádřily pochopení s důvody stávky.

Samotné školské odbory mluví o nejmasovějším protestu v historii. Odhadují, že zhruba polovina škol by se mohla do stávky zapojit v Moravskoslezském, Plzeňském či Pardubickém kraji. V některých regionech zatím nemají přesná čísla, už nyní ale mluví o „velkém množství“ stávkujících škol.

Výše zmíněný spolek Učitelská platforma navíc pravidelně aktualizuje mapu škol zapojených do stávky - ať už stávku školy nějakým způsobem podporují, nebo budou zcela zavřené.

Většina škol má v tuto chvíli jasno, zda se do stávky 27. 11. připojí. V naší mapě je vyznačeno již přes 2000 škol.... Posted by Učitelská platforma on Tuesday, November 21, 2023

Hlavní formou protestu bude podle mluvčí odborářů Jany Kašparové celodenní stávka. Část stávkujících se podle mluvčí připojí k pondělnímu pochodu v Praze a demonstraci na Malostranském náměstí poblíž Sněmovny. Na náměstí by měl vystoupit i šéf školských odborů František Dobšík.

Do stávky se zapojí i 13 fakult veřejných vysokých škol, hodinovou výstražnou stávkou od 12:00 do 13:00 podpoří požadavky pracovníků v regionálním školství. Stávkovat by se mělo např. na Univerzitě Karlově v Praze.

Fiala stávkování kritizuje

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů rovněž způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek.

Odbory, svaz obcí a většina krajů nesouhlasí se škrty v objemu hodin ve školách

Ministr školství Bek nicméně prohlásil, že odbory při jednání o výstražné stávce škol neformulovaly jasný požadavek. V různých prohlášeních a dopisech rodičům podle něj vyslovily řadu obav, jež ministr z velké části považuje za neopodstatněné. Nestanovily požadavky a podmínky, za kterých by byly ochotny stávku třeba zmírnit, řekl novinářům Bek. Podle Dobšíka se odbory vyjádřily jasně.

Nesouhlasně reagoval na blížící se stávku i premiér Petr Fiala (ODS). Tento týden ve středu označil chystanou pondělní stávku odborů za nezodpovědnou. Zkritizoval především zapojení školství, kde vláda podle něj přidává peníze a snaží se o reformy. „Nejde jim o kvalitu školství, chtějí jen využít složité situace,“ tvrdí Fiala.

K čemu ta stávka je? Nejde jim o kvalitu školství, kritizoval Fiala zapojené školy

MŠMT by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc.

Bek po úterním jednání s předsedou školských odborů řekl, že rozpočet českého školství na příští rok se nezvýší. Zopakoval, že vláda je připravená zvážit převedení čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

Šéf školských odborů oslovuje v dopise rodiče. Vysvětluje důvody stávky 27. listopadu