K čemu ta stávka je? Nejde jim o kvalitu školství, kritizoval Fiala zapojené školy

„To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné, už jen proto, že je do toho zapojeno školství, kde naše vláda přidává finanční prostředky. Nejen, že do něj investujeme finanční prostředky, ale také provádíme potřebné reformy, jež povedou k tomu, že naše děti budou mít kvalitní vzdělání,“ komentoval ve středu premiér Petr Fiala (ODS) chystanou pondělní masovou stávku odborových svazů.