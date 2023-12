Problém kuchařek chceme řešit navýšením zaručené mzdy, oznámil Bek

Nízké platy nepedagogických pracovníků ve školách by mohla navýšit změna zaručené mzdy. Po úterním jednání školské tripartity to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). O kolik by se mohla navýšit a jak by to kuchařkám, školníkům, uklízečkám či účetním pomohlo, nepřiblížil.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ministr školství Mikuláš Bek