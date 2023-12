ANO v Praze chce dát miliardu na kuchařky

Bude podle něj na ředitelích, na co peníze, které od města dostanou, použijí: zda na příspěvky k platům učitelů, nebo školníků, uklízeček, kuchařek či asistentů. Pokud opozice přijde s návrhem tuto částku pro školy navýšit, měla by podle Klecandy říci, kde ty peníze chce vzít.

„Zhruba miliarda by mohla pomoci dorovnat platy nepedagogickým pracovníkům ve školách na území Prahy. Bude to nejrychlejší řešení, i když je nekoncepční,“ řekl Právu Nacher.

„Pak by ale na to měly samosprávy dostat peníze v rámci rozpočtového určení daní,“ míní plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

„Otázkou je, jestli by při změně rozpočtového určení daní šly pak všechny prostředky tam, kam mají. Druhá věc je, že větší obce a města mají aparát to zvládat, ale je otázka, do jaké míry by to zvládali menší zřizovatelé, pod které by tím pádem nepedagogičtí pracovníci přešli,“ řekl Právu šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.