Přes 12 procent ZŠ nemá asistenta pedagoga, nová úprava to má změnit

Žádného asistenta pedagoga aktuálně nemají ve 448 veřejných základních školách. To je asi 12,5 procenta ze všech ZŠ, které mají veřejného zřizovatele. Počet asistentů ve školách v posledních letech roste, aniž by byli do dat započítaní ukrajinští asistenti pedagoga. Absenci asistenta v některých školách mají řešit nová pravidla pro přidělování asistentů do škol, řekli zástupci ministerstva školství (MŠMT).

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Základní škola