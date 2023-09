Rezervy ve školství? Drahá učiliště s chabými výsledky

„Naplněnost oborů je tam menší, třídy jsou menší a moc to nedává smysl. Víme, že 40 procent absolventů učňovských oborů nepracuje ve vystudovaném oboru. To je hrubá neshoda. A k tomu máme obory, které přímo produkují nezaměstnané, jako jsou kadeřníci, prodavači,“ řekl Právu.

Ani programový ředitel organizace pro informace ve vzdělání EDUin Miroslav Hřebecký nevidí ve vydržování některých učilišť valný smysl. „Máte tam čtyři lakýrníky, kterým se věnuje mistr odborné výchovy. Pak je tam někdo na matiku, a aby to bylo trochu ekonomické, tak se lakýrníci na matiku sloučí s osmi instalatéry, tak už jich je aspoň 12. Ale pořád je to poloprázdné,“ popsal Právu.

Gargulák mu dal za pravdu. „Řemeslníků v některých odvětvích je nedostatek, ale těžko můžete člověka v patnácti letech lámat, aby se specializoval na úzký obor. To pak za něj zaplatíte rok studia, ale on to zabalí a začne znovu a jinde. Takže vyhodíte několik desítek tisíc korun oknem. Je to strašně neekonomické, neefektivní,“ uvedl.