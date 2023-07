Jak to bude s asistenty pedagoga? Pravidla pro jejich práci ještě proberou koaliční experti

V současnosti se asistent přiděluje ke konkrétním handicapovaným žákům. Nově by to mělo být podle předem nastavených parametrů, jako je počet žáků se zvláštními potřebami při vzdělávání, množství tříd ve škole a jejich naplněnost.

Podle organizace Society for All (SOFA), která dříve fungovala pod názvem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, se ale přidělování asistenta podle nových parametrů může státu prodražit. Zatímco nyní je podle organizace jeden asistent na plný úvazek na 1,33 dítěte, po novele by byl jeden asistent na šest dětí.

Pokud by byla novela takto přijata, přišlo by podle SOFA o individuální podporu v běžných ZŠ 24 260 dětí, které by se musely přesunout do speciálních škol. V těchto školách je nyní 3688 tříd a podle organizace jsou na většině míst v Česku plné. Krajské úřady, které tyto školy zřizují a podle školského zákona musí zajistit podmínky pro vzdělávání handicapovaných žáků, by tak musely postavit nové speciální třídy a financovat je.