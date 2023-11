Pod německým ešusem se našly ostatky tří rudoarmějců

„Vše bude teprve vyhodnoceno a zařazeno do historického kontextu, je však poměrně zvláštní, že Sověti, kteří své padlé po válce dosti pečlivě a systematicky exhumovali, nechali tento polní hrob nepovšimnut. Jako by o něm snad ani nevěděli,“ řekl Právu Jiří Kala z brněnského Ústavu archeologické památkové péče.

Nález si vyžádal i výjezd policie. U některých lidí z okolí to vyvolalo velké překvapení; hovořilo se o tom, že nález by mohl souviset se zločinem. Ve skutečnosti byla policie na místě, aby zajistila případnou munici.

Detektorář se sám nepustil do prohledávání místa a nález ihned ohlásil. Díky tomu získali archeologové dost informací k tomu, aby nyní mohli pátrat po osudu vojáků pohřbených za obcí do mělkého hrobu. Našla se v něm i část výstroje, např. boty, dále střelivo i ruský náramkový kompas. Místo bylo po vyzvednutí ostatků upraveno do původního stavu.