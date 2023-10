Temné měsíce po Mnichovu. Vyhánění Čechoslováků i útěky židovského obyvatelstva

„Nyní trochu události politické. 14. března 1939 se osamostatnilo Slovensko, 15. března byly připojeny Čechy a Morava k Německu jako protektorát. Nebudu ani moc ty události rozepisovat, bylo to hrozné, tatíček přišel o místo a stále jsme doufali, že se všechno urovná a ještě nyní se tak nestalo.“

„Byla jsem přidělena do skupiny, která jede do Erec [Palestiny]. Byli jsme si na Gestapu pro pasy, jsou to sprosťáci, že tak by ani nejednali psy, ale to nevadí, už je to za mnou.“

„Konečně 11. října 1939 jsem přijela s mamičkou do Prahy a v Jugendalia nám řekli: ‚Odpoledne v 5 hodin se jede, ve ¾ 8 musíte být na nádraží. Rodiče s Vámi nesmí na peron, jen před III. třídou, kde se musíte rozloučit.‘ Rozloučit, co je to za slovo, skoro nic, ale přemýšlíme-li o něm, a zvláště jsme-li daleko od domova, poznáme, co znamená. Nebudu se mnoho o tom rozšiřovat, poněvadž bych to nemohla ani napsat a potom raději o tom ani nemohla nepřemýšlet.

11. října 1939 v 5 hodin jsme vyjeli z Wilsonova nádraží, nevím přesně, kolik nás bylo, ale myslím, že to není nutné. (Rodiče nás doprovodili, rozloučila jsem se s mamičkou a moje poslední slova byla: ‚Mamko, nezapomeň nikdy, že jsem šťastná‘, bylo to hrozné, ale … nechám toho).“

„Jeli jsme přes Vídeň. Alpy byly překrásné, vrcholky zasněžené a úpatí zelené. Domky byly krásné, vše barevné, jedním slovem nádhera, ale jen navrch, poněvadž lidé tam nemají co jíst. Je to přece Říše. Jediné, co tam rušilo, byly ty hákové kříže, které byly všude, kde neměly být. Celní prohlídky byly všude dobře odbyty, nebyly takové jako v Praze, tam sice nebyly tak hrozné, ale přece tam byl strach, aby se člověk dostal ven. Konečně Tarvisio, první italská stanice. Žádný, kdo to neprožil, si nemůže představit pocit, který se nás zmocnil.“

Z rozvětvené rodiny přežila druhou světovou válku pouze Magda, zatímco její rodiče a téměř všichni židovští přátelé z Pardubic byli zavražděni ve vyhlazovacích táborech.