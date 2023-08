Počet školáků oproti loňsku zřejmě vzroste

Celkový počet žáků a studentů základních a středních škol v Česku by se měl oproti loňsku zvýšit. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu středoškoláků. Ve školním roce 2023/2024 by mělo SŠ navštěvovat 488 100 mladých lidí, odhaduje ministerstvo školství (MŠMT). To je o zhruba 25 tisíc studentů více než v předchozím školním roce. Naopak nižší oproti loňsku by měl být podle resortu počet žáků ZŠ.

Foto: Envato Elements Ilustrační snímek