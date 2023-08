Obcím bez kapacit pro předškoláky hrozí Jurečka sankcemi

Zákon, který danou povinnost zavádí, je zatím ve schvalovacím procesu a o vymáhání povinnosti pro obce se zatím spekuluje. Jurečka připustil, že by si dovedl představit, že by se na rok pro danou obec snížil příjem z rozpočtového určení daní.

Poukázal, že už teď mají obce možnost žádat o dotace na navýšení kapacit. V programu je připraveno 8,7 miliardy korun. Podle zákona by obce měly přednostně umisťovat děti, jejichž rodiče o to požádají, do školek. Pokud nebudou stačit kapacity, měla by pro ně obec mít připravené místo v dětských skupinách. Nárok budou mít děti, které dosáhnou tří let před 1. zářím.