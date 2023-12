Ostravští vývojáři chtějí oživit historické postavy, využijí k tomu umělou inteligenci

Podle Budaye bude nejnáročnější právě dokončit vývoj první osobnosti. „Vyvineme určitý modul umělé inteligence, který pak budeme celkem rychle schopni přetransformovat na jakoukoli jinou historickou osobnost. Může to být Jan Amos Komenský, kterého teď děláme pro Fulnek, může to být Nikola Tesla do Technického muzea v Brně, může to být Einstein, Palacký,“ nabídl možnosti.