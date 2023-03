Odbory trvají na 130 procentech průměrné mzdy pro pedagogické pracovníky, zvažují stávku

Odboráři vypočítali, že pokud by vstoupil v platnost vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících, tak by průměrný plat pedagoga v roce 2024 činil 56 655 Kč měsíčně. Ve školách a školských zařízení podle odborů k 30. září 2022 pracovalo 192 057 pedagogických pracovníků. Opatření by tak státní kasu příští rok stálo 130,57 miliardy Kč. V případě schválení poslaneckého pozměňovacího návrhu, který garantuje výši platu na 130 procentech celostátního průměru jen učitelům, by stát podle odborů na platy pedagogických pracovníků v roce 2024 musel vynaložit asi 120,69 miliardy Kč. Podle propočtů odborářů by průměrný plat učitelů v roce 2024 činil 56 319 Kč a ostatní pedagogičtí pracovníci by v průměru měsíčně vydělávali 38 118 Kč.