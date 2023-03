Odbory trvají na rozdělení peněz pro učitele mezi tarify a odměny. MŠMT to předá vládě

Žádost o jiné než vládou schválené rozdělení peněz odboráři vysvětlují tím, že za stávající situace hrozí, že se peníze použijí na zaplacení jiných výdajů a nikoli na odměňování pedagogů. Že to nebude možné, zaručí pouze nárokové tarify, soudí Dobšík. Odboráři rovněž uvádějí, že jimi navrhované rozdělení peněz je adekvátní současné situaci se zvyšováním cen spotřebního zboží.

Skutečnost, že peníze budou pedagogům vypláceny jako odměny, kritizují i některé školské organizace a asociace. Předseda Unie školských asociací ČR CZESHA Jiří Zajíček dříve řekl, že by rozdělení částky mezi tarify a odměny neznamenalo pro stát žádné peníze navíc oproti tomu, co schválila vláda. Pro pracovníky ve školství by ale bylo podle něj navýšení tarifů výhodnější.