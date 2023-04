Odbory příslib 900 milionů vysokým školám nedostaly

Ale toto je jen záchranná brzda, aby nám lidi neodcházeli do regionálního školství, do soukromého i veřejného sektoru. Potřebujeme si kvalitní lidi udržet. Další výzvou pak bude, aby se navýšení rozpočtu vysokých škol promítlo i do dalších let.

Panu ministrovi jsme řekli, že je situace velmi kritická. Počet akademiků, kteří odcházejí, se stále zvyšuje a hrozí, že nebudeme moci přijmout tolik studentů jako dnes. A to už bude vzhledem k silnějším populačním ročníkům znát. Ale bude to i problém pro vědu a výzkum.

Počkáme do konce května, a když vláda rozhodne třeba do měsíce, tak od července by k tomu mohlo dojít. Ale to by byla optimální situace a mé osobní přání.