Ledy se hnuly? Na VŠ se jedná o tarifech

Podle informací Práva už jednání o tarifech v Praze získává konkrétní parametry. Potvrdit informaci u rektorátu se Právu zatím nepodařilo, podle všeho by ale navýšení tarifů mělo být citelné. Právě na UK je rozptyl v tarifech obrovský. Umožňuje například docentovi vyplácet 34 600 korun měsíčně, ale horní hranice se dotýká 80 tisíc.

Jednání směřují k tomu, že se budou hranice tabulek přibližovat, ale s tím, že ta horní bude zachována. Nůžky mezi platy na fakultách se tak budou přivírat, ale nikdo z lépe placených o nic nepřijde. Dorovnat finance by totiž mohla mimořádná dotace 900 milionů korun. Tu by mohla vláda poslat za podmínky, že samy školy nízké tarify zvýší.

V Olomouci se podle děkana filozofické fakulty Jana Stejskala, který vede Asociaci děkanů filozofických fakult, zvýšily tarifní mzdy technicko-hospodářským pracovníkům a o těch dalších se bude dál jednat. „Debata se u nás otevřela, ale vyžádá si to úplně přebudovat úvahu, jak dělit prostředky na vědu a výuku. A to není jednoduché, protože tyto systémy se tady budovaly 30 let,“ řekl Právu.

„Dohodli jsme se, že každý děkan předloží své představy, jaké mzdy jsou řádné. Osobně jsem naše tarify opřel o platy na základních a středních školách. Máme sny, že odborný asistent bude mít plat jako učitel na střední škole. Že by docent měl mít víc než učitel na střední škole,“ popsal Stejskal.

V další fázi by měli také děkani představit, jakých mezd je možné dosáhnout z vlastních rozpočtů. Podle Stejskala většina uvede, že představy nejsou „v jejich ekonomické realitě“.

Vláda také žádá, aby představitelé škol sami navrhli, jak systémově řešit situaci do budoucna. Hovoří se o slučování malých oborů a o změnách v rozdělování peněz uvnitř univerzit.

Avšak akademici spojení v protestní iniciativě Hodina pravdy označují reakci vlády za neuspokojivou. Požadují celkově víc peněz do rozpočtu pro vysoké školy a jasný pokyn univerzitám, aby při rozdělování příspěvku na vzdělávání nediskriminovaly humanitně zaměřené fakulty.

Někteří přecházejí na střední školy, kde jsou díky státním investicím posledních let platy podstatně vyšší než na některých fakultách. Například vy­učující na základních a středních školách v roce 2021 pobírali v průměru 47 600 korun, a to nejsou do výpočtu zahrnuti řídící pracovníci.