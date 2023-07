Nové normy pro školy: společná WC, nepovinná umyvadla

„Hygienická vyhláška nebude primárně sloužit pro kontrolu kapacit, ale ochraňovat zdraví dětí a největší zodpovědnost bude ležet na zřizovateli, potažmo řediteli,“ řekla Právu hlavní iniciátorka novelizace, poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Věří, že se podaří změny prosadit už pro nadcházející školní rok, jinak by začaly platit až na podzim 2024.

Striktní pravidla má vystřídat větší volnost pro zřizovatele, což jsou v případě základních škol obvykle obce a u škol středních kraje. Nikde už nebude pevně stanoveno, kolik žáků může být na metr krychlový, jak vysoké musí být stropy a podobně.

Hygieniky bude zajímat jen koncentrace oxidu uhličitého v místnosti. Jak bude velká a kolik dětí v ní bude, už nestanovují. Pouze povolenou koncentraci CO2 na dítě. „Stavebně-technické podmínky se budou vztahovat pouze na nově umisťované budovy. Vidíme v tom flexibilnější přístup pro zřizovatele a provozovatele do budoucna,“ doplnil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

Bek: Na střední by mohlo být příští rok až pět přihlášek Podcasty

Vzniknou ale i nové náklady, byť některé školy si už teď monitorovací systémy látek v ovzduší samy dobrovolně pořizují. Vyhláška to ale stanoví povinně. Pokud by se někde koncentrace CO2 zvýšila, dostali by učitelé nebo ředitel upozornění, že mají vyvětrat.

Nákladná vzduchotechnika a měřicí čidla jsou důvodem, proč se povinnost nevztahuje na současné školy.

„Ve starých budovách by rekuperace a další věci byly finančně náročné a obzvláště menší zřizovatelé by neměli dostatek finančních prostředků, aby to neprodleně zřídili,“ řekl prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.

Změny ředitelé vítají. „Normy vypustily věci, které nebyly nejpotřebnější. Děti nechodí na záchod najednou. Ve třídách už nejsou tabule na křídu, takže tam nemusí být umyvadlo,“ dodal Zajíc. Tabule jsou stále častější interaktivní nebo fixové.

Šéf školní inspekce: Mrháme schopnostmi dětí Věda a školy

Nebinární děti

Ustupuje se i od povinnosti mít záchody zvlášť pro dívky a pro chlapce. Vyhláška má povolit společné záchody. „Nikde ale není psáno, že oddělené záchody být nemohou. Bude na zřizovateli, jak si to dokáže obhájit. Pokud bude mít rodiče, kteří to budou vyžadovat, tak to bude muset přizpůsobit,“ přiblížila Právu Zajíčková.

„Tento trend je celoevropský, málokdy je tam rozlišení záchodů na dívčí a chlapecké. Je to i přiblížení se evropskému trendu a nebinárnímu světu.“ Dětí, které pochybují o své pohlavní identitě, přibývá. Jejich psychické problémy řeší psychologové stále častěji.

Novela neřeší nedostatek míst ve školách. „Školský zákon říká, že má být ve třídě maximálně 30 žáků. Není žádoucí, aby jich bylo víc, protože to má vliv na kvalitu výuky. Zřizovatel může výjimečně stanovit počet až na 34 žáků, ale musí být zachována cirkulace vzduchu,“ vysvětlila Zajíčková, profesí učitelka a zakladatelka gymnázia.

Prázdniny začínají. Žáci a studenti dostali vysvědčení Domácí

Co plyne z vyhlášky

Už nebude povinné v každé třídě jedno umyvadlo. Nemusí se povinně malovat třídy jednou za tři roky nebo minimálně dvakrát ročně mýt všechna okna a světla. Odpadnou i starosti s tím, kolik pitné vody musí škola zajistit na den pro jedno dítě nebo jakou nejvyšší teplotu může mít teplá voda.

Nové hygienické normy pro školy mají platit od příštího školního roku Věda a školy