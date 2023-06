Nejvlhčí místo Anglie je na suchu

Zejména část toku Derwent v oblasti obce Borrowdale v regionu Lake District – známá svou pověstí nejvlhčího místa v Anglii – je téměř úplně suchá. To vede experty k varování před „katastrofálními podmínkami pro divoce žijící živočichy“.

Záběry pořízené v neděli 18. června, které poskytla agentura Reuters, ukazují vyschlou řeku v Seathwaite i např. v nedaleké vesnici Grange. Způsobeno je to dlouhodobým suchem, se kterým se lokalita musí potýkat.

„Naše příroda je už doslova ve stresu,“ řekla podle serveru listu The Guardian .

„Pokud sucho postihne řeku, obvykle existuje šance, že se v následujících letech obnoví, ale když se to děje rok co rok, stává se to katastrofou pro divokou zvěř, která je na ní závislá,“ upozornila.