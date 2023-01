Neandertálská kometa už může být vidět pouhým okem, astronomové však krotí přehnané naděje

Tato kometa kolem Slunce neprolétá poprvé. Před současným vstupem do vnitřních částí Sluneční soustavy byla na silně protáhlé eliptické dráze s periodou zhruba 47 500 let a má minimálně jeden oběh kolem Slunce za sebou.

Ve stejnou dobu by měla dosáhnout maximální jasnosti, která bude okolo 5 mag. Na obloze mimo město by ji zkušení pozorovatelé mohli bez problému spatřit pouhým okem jako drobnou mlhavou hvězdičku.

Kometa je nyní vidět běžnými triedry, malými dalekohledy a zároveň už ve velmi dobrých pozorovacích podmínkách – mimo města a pod velmi tmavou oblohou – první lidé hlásí její viditelnost očima. Její pohyb oblohou zvolna zrychluje vlivem jejího přibližování k Zemi. Kometa se už na obloze dostala do tzv. cirkumpolární oblasti, tedy nezapadá pod obzor a je pozorovatelná celou noc.

Dne 21. ledna přešla do souhvězdí Draka, ve středu 25. ledna vstoupí do Malé medvědice a v pondělí 30. ledna projde jen 10 stupňů od Polárky. Uvidíme ji tak podle astronoma Pavla Suchana v oblasti mezi Velkým a Malým vozem.

První únorový den bude nejblíže, od 2. února však začne silně rušit Měsíc, protože 5. února už nastane úplněk. Bezměsíčná obloha čeká kometu zase od 8. února, kdy se bude pohybovat souhvězdím Vozky. 9. února vstoupí do souhvězdí Býka. V Býku, tedy vysoko na zimní obloze, uvidíme kometu 11. a 12. února poblíž jasné planety Mars.

To už ale její jasnost bude klesat pod hranici viditelnosti pouhým okem, ale až do konce února bude dobře pozorovatelná v triedrech. V malých dalekohledech (od průměru 7 cm) bude pozorovatelná až do konce března, kdy už ale bude velmi nízko nad obzorem – v souhvězdí Eridanu.