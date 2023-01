Uvidíme „neandertálskou“ kometu pouhýma očima? Šance je už příští týden

Kometa byla odhalena 2. března 2022 v rámci programu oblohové přehlídky Zwicky Transient Facility (ZTF) v Kalifornii na observatoři Mt. Palomar. Následná pozorování ukázala, že se jedná o dlouhoperiodickou kometu s dobou oběhu asi 50 tisíc let.

Kometa aktuálně – 12. ledna 2023 – dosahuje přísluní ve vzdálenosti asi 166 milionů kilometrů od Slunce a začíná tím být zároveň tzv. cirkumpolární – to znamená, že vůbec nebude zapadat pod obzor. O dva a půl týdne později, 1. února, proletí nejblíže k Zemi ve vzdálenosti cca 42 milionů km.

Člen České astronomické společnosti Martin Mašek věří, že jelikož tato kometa nepřilétá ke Slunci poprvé, tak jí s přibližováním k naší hvězdě „nedojde dech“, jako se to často stává u komet, které z tzv. Oortova oblaku (hypotetický oblak komet na hranici Sluneční soustavy – pozn. red.) přilétají ke Slunci poprvé.

„Tudíž by se kometa mohla držet předpovězené jasnosti, kterou v maximu očekáváme okolo 5 magnitud na přelomu ledna a února. Teď má zhruba 7 mag a někdy v příštím týdnu by se mohla dostat na hranici viditelnosti pouhým okem, cca 6 mag,“ popsal Mašek pro Novinky.

„Rozhodně však nečekejme velmi jasnou kometu s nápadným ohonem, jako byla Neowise v roce 2020 . To je potřeba jednoznačně říct, aby nebyla veřejnost zklamaná, když by v novinách četla palcové titulky o velmi jasné kometě,“ upozornil Mašek s úsměvem.

„Pro zkušenější pozorovatele tato kometa jasná je, ale pro laické zájemce to bude jen mlhavý obláček,“ dodal tento pozorovatel oblohy.

Kometa ZTF se každopádně v následujících dnech pozvolna přesune od souhvězdí Severní koruny přes Pastýře (14. – 21. ledna), Draka (22. – 25. ledna), Malého medvěda (26. – 28. ledna), Žirafu (až do 4. února), Vozku (do 9. února) až do Býka. Vysoko na obloze ve dnech 11. a 12. února také možná uvidíme její „průlet“ poblíž jasné planety Mars.