Na VŠB-TUO vyvinuli systém ovládající auto

„Pokud bychom tam umístili kameru, aby operátor, který bude sedět někde v kanceláři nebo v laboratoři, viděl vůz a jeho prostor, tak je schopen bezdrátově to auto někam odvézt nebo ho třeba zaparkovat,“ popisoval dále Šimoník.

Společnostem, které vyvíjejí autonomní řízení, to podle něj poskytne konkurenční výhodu, může jim sloužit jako východisko pro vývoj jejich vlastních systémů. Jednou z takových firem je například kopřivnická Tatra Trucks.

„Pro naše zákazníky to bude pomoc třeba v tom, že by nákladní vůz mohl jezdit sám bez řidiče v náročném terénu. A také by naše značka byla atraktivnější na trhu, že dokážeme nabídnout i autonomní technologie,“ dodal.