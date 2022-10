Budou robotická auta koulet očima? Má to zlepšit bezpečnost chodců

Vypadá to do značné míry jako aprílový žertík, jenže je září a taky za tím stojí určitý výzkum - podle Tokijské univerzity by mohla auta bez řidiče „navazovat oční kontakt“ s chodci pomocí obřích bulv na přídi.

Robotické oči na autonomních vozidlech by mohly zvýšit bezpečnost chodcůVideo: AP

Kromě řady jiných věcí je v městském provozu důležitý oční kontakt mezi chodcem a řidičem - oba se tak ujistí, že o sobě navzájem vědí. Autonomní vozidla však mají tu nevýhodu, že chodec neví, zda ho vůz zaregistroval. S takovou tezí přichází Tokijská univerzita. Rovnou nabízí řešení, i když trochu komické - obří oči na přídi vozu, které se díky elektromotorům pohybují podobně očím člověka. Zaregistrují-li chodce, podívají se na něj. To znamená, že pokud se na vás oči nedívají, auto o vás nemusí vědět. Na brněnském výstavišti vozí návštěvníky veletrhu minibus bez řidiče AutoMoto Že to skutečně pomáhá, zjistil výzkum ve virtuální realitě. Účastníci se tam měli rozhodnout, zda je zrovna v daný moment bezpečné přejít silnici před blížícím se vozidlem, či nikoliv. Když bylo virtuální auto vybaveno pohyblivýma očima, účastníci se chovali bezpečněji či efektivněji, píše agentura AP, která zprávu přináší. Směr, kterým se oči dívají, má zvyšovat subjektivní pocit bezpečí chodců - když se auto „dívá" na ně, cítí se při přecházení vozovky bezpečněji, než když se „dívá" jinam. Nutno ovšem podotknout, že samotný princip autonomních aut, důvod, proč se automobilky snaží takovou věc vyvinout, je, aby se zlepšila bezpečnost na silnicích - včetně bezpečnosti chodců. Situace, že by auto nemuselo chodce zaregistrovat, by tak teoreticky neměla vůbec nikdy nastat.