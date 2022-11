MŠMT: Přesný počet uprchlíků ve školách budeme znát na konci listopadu

Přesný počet válečných utečenců z Ukrajiny, kteří chodí do škol v Česku, bude podle ministerstva školství (MŠMT) známý ke konci listopadu. Sdělila to mluvčí úřadu Aneta Lednová. Podle ministerstva nastoupilo do českých škol už v minulém školním roce 39 380 ukrajinských uprchlíků. Nejvíc dětí z Ukrajiny registrují základní školy.

