Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kritiku, posunulo výzvy pro dotace na renovace škol

Dostálová kritizovala to, že MMR zkrátilo podíl státu na dotovaných projektech z 90 na 75 procent a změnilo i podmínky celkové výše dotovaných projektů. Podle ministerstva nebyla v původní verzi programu podpora dostatečně zacílena.

Ke změně podle Bartoše ministerstvo přistoupilo, aby podpořilo co největší počet kvalitních projektů a respektovalo přístup Evropské komise k regionální politice - pro méně rozvinuté regiony je to 75 procent a pro přechodové regiony 65 procent.

Celkem by podle něj v nadcházejícím období do rozvoje základních škol mělo zamířit až 8,2 miliardy korun ve třech výzvách. Do konce roku je podle MMR plánována výzva pro ZŠ v objemu 2,8 miliardy Kč, kde budou opět platit původní podmínky.