Metrový asteroid proměnil evropské noční nebe v den. Vědci věděli, kdy a kde proletí

„Ke vstupům objektů této velikosti do zemské atmosféry dochází několikrát ročně, ale jen velmi vzácně se podaří tyto momenty předpovědět dopředu. Toto bylo teprve posedmé, co se to podařilo. Mám navíc za to, že je to úplně poprvé, co se to podařilo v oblasti obývané lidmi, což umožnilo se na tento moment připravit,“ uvedl americký fyzik Mark Boslough z Národní laboratoře Los Alamos pro britská média.