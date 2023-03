Kvůli světelnému znečištění chtějí vědci omezit družicové konstelace typu Starlink

Svět by měl zvážit zákaz družicových megakonstelací na nízké oběžné dráze – jako je např. Starlink podnikatele Elona Muska. Uvádí to vědci v sérii článků a komentářů publikovaných v odborném časopise Nature Astronomy. Jeden tým odborníků ostatní vědce vyzval, aby se postavili proti světelnému znečištění oblohy stejně, jako se postavili tabákovému či ropnému průmyslu, napsal list The Guardian.

Foto: Newsflare, AP Pomyslný vláček ze satelitů Starlink na noční obloze (archivní snímek)