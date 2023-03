Beskydská oblast tmavé oblohy slaví 10 let. Světelný smog je stále větším problémem

„Povědomost o světelném znečištění se sice celkově zvětšuje, bohužel se nám stále i přesto zvětšuje i samotné světelné znečištění. Jako největší problém vidím v poslední době stále přibývající LED osvětlení, které není nezbytně nutně špatně, ale špatně bývá, když je v příliš studených barvách. To, co říkáme, je, osvětleme, ale ve žlutých tónech,“ uvedl Kondziolka. Připomněl, že světelným smogem je nejvíce ohrožena příroda.

„Nejvíce to vadí přírodě. Nejviditelnější je to třeba na úbytku hmyzu, který slouží jako základ potravního řetězce. Jak říkám, zabijte hmyz a zabijete krahujce, protože tou kaskádou se to dostane třeba až k tomu krahujci,“ poznamenal.