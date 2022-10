„Žijeme ve fotonovém moři.“ Odborníci chtějí bojovat se světelným smogem

Podle něj se problém může zdát okrajový, ale za 25 let vzrostlo světelné znečištění o polovinu.

„Je to problém, který roste. Není to jen o tom, zda budeme moct pozorovat hvězdy, ale je to důležité i pro kvalitu života a spánku. Střídání dne a noci je důležité pro ekosystémy i živočichy,“ uvedl Dusík.