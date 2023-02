„Kometa a dva vozy“. Snímkem dne podle NASA je vlasatice od českého fotografa

Astrofotograf nasnímal celkem 90 jednotlivých půlminutových expozic světelným teleobjektivem. Jednotlivé snímky byly složeny do jediného obrazu metodou tzv. matematického kombinování dat, která výsledný obraz očistila od digitálního šumu a odhalila slabší struktury v ohonu komety i prašné mlhoviny v okolí hvězdy Polárky (vpravo nahoře).

Od 2. února začal pozorování vlasatice rušit svit Měsíce, jelikož 5. února nastal úplněk. Bezměsíčná obloha čeká kometu zase od 8. února, kdy se bude pohybovat souhvězdím Vozky. Dne 9. února vstoupí do souhvězdí Býka. V Býku, tedy vysoko na zimní obloze, uvidíme kometu 11. a 12. února poblíž jasné planety Mars.

To už ale její jasnost bude klesat pod hranici viditelnosti pouhým okem, avšak do konce února bude dobře pozorovatelná v triedrech. V malých dalekohledech (od průměru 7 cm) bude pozorovatelná až do konce března, kdy už ale bude velmi nízko nad obzorem.